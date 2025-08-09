Соболенко — о пресс-конференции на «РГ»: больно, когда все напрочь забывают, кто ты

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила свою скандальную пресс-конференцию после поражения в финале «Ролан Гаррос» — 2025 от американки Кори Гауфф.

«Есть люди, которые не понимают, какой накал страстей мы вкладываем в соревнования. Я вышла на пресс-конференцию очень злая на себя и расстроенная результатом. Больно видеть, как в тот момент, когда говоришь что-то, не подумав ясно, все осуждают тебя и напрочь забывают, кто ты и что ты делал раньше.

Я была на эмоциях и совершила огромную ошибку. Было трудно объяснить, но я многому научилась из произошедшего. Думаю, теперь люди понимают меня лучше. Мне хотелось бы думать, что люди знают, что на корте я могу кричать и быть очень сосредоточенной на достижении своих целей, но что вне корта я весёлая, дружелюбная и лёгкая девушка, которой нравятся другие вещи в жизни», — приводит слова Соболенко Punto de Break.