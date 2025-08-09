Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это похоже на отель». Синнер рассказал об изменениях в Цинциннати, произошедших за год

«Это похоже на отель». Синнер рассказал об изменениях в Цинциннати, произошедших за год
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об изменениях, произошедших за год на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

«Удивительно, чего они добились за год. Всё стало намного, намного лучше, но больше всего меня впечатлило пространство, которое они выделили для нас, игроков. Внутри и снаружи, в обеденной зоне, стало намного больше места, и, когда ты приезжаешь на транспорте, это похоже на отель. Это потрясающе. Невероятно», — приводит слова Синнера пресс-служба турнира в Цинциннати.

Синнер проведёт свой первый матч на «Мастерсе» в Цинциннати сегодня, 9 августа. В матче второго круга он встретится с колумбийским теннисистом Даниэлем-Элаи Галаном. Янник является действующим чемпионом турнира.

Материалы по теме
«Мяч отскакивает гораздо выше». Синнер рассказал об условиях на кортах Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android