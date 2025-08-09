«Это похоже на отель». Синнер рассказал об изменениях в Цинциннати, произошедших за год

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об изменениях, произошедших за год на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

«Удивительно, чего они добились за год. Всё стало намного, намного лучше, но больше всего меня впечатлило пространство, которое они выделили для нас, игроков. Внутри и снаружи, в обеденной зоне, стало намного больше места, и, когда ты приезжаешь на транспорте, это похоже на отель. Это потрясающе. Невероятно», — приводит слова Синнера пресс-служба турнира в Цинциннати.

Синнер проведёт свой первый матч на «Мастерсе» в Цинциннати сегодня, 9 августа. В матче второго круга он встретится с колумбийским теннисистом Даниэлем-Элаи Галаном. Янник является действующим чемпионом турнира.