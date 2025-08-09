«Лучше пусть дружат в жизни, чем перед микрофоном». Роддик заступился за Осаку из-за Мбоко

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик выступил в защиту японской теннисистки Наоми Осаки, не поздравившей с победой на «тысячнике» в Монреале канадку Викторию Мбоко. Осака проиграла в финале 18-летней теннисистке со счётом 6:2, 4:6, 1:6.
«На самом деле она просто не хотела много говорить в послематчевых выступлениях. Я вижу, как люди говорят: «Она должна была сказать..», я не знаю, мы единственный вид спорта, в котором нас заставляют говорить после поражения. Очевидно, что в этой ситуации мы не в своих лучших проявлениях. Я бы предпочёл, чтобы она всегда дружила с Викторией Мбоко, а не только на трибуне, перед микрофоном. Я не знаю, правда ли то или другое, но Наоми в целом очень любимая, вежливая, все её ценят, и иногда она не говорит много, когда не готова к этому, и в этом нет ничего плохого», — сказал Роддик в своём подкасте «Served with Andy Roddick».
Позже Наоми Осака опубликовала пост на личной странице в социальных сетях, в котором извинилась перед Мбоко и поздравила её с победой в Монреале.
