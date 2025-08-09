Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Лучше пусть дружат в жизни, чем перед микрофоном». Роддик заступился за Осаку из-за Мбоко

«Лучше пусть дружат в жизни, чем перед микрофоном». Роддик заступился за Осаку из-за Мбоко
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик выступил в защиту японской теннисистки Наоми Осаки, не поздравившей с победой на «тысячнике» в Монреале канадку Викторию Мбоко. Осака проиграла в финале 18-летней теннисистке со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

Монреаль. Финал
08 августа 2025, пятница. 01:10 МСК
Виктория Мбоко
24
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 1
         
Наоми Осака
25
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«На самом деле она просто не хотела много говорить в послематчевых выступлениях. Я вижу, как люди говорят: «Она должна была сказать..», я не знаю, мы единственный вид спорта, в котором нас заставляют говорить после поражения. Очевидно, что в этой ситуации мы не в своих лучших проявлениях. Я бы предпочёл, чтобы она всегда дружила с Викторией Мбоко, а не только на трибуне, перед микрофоном. Я не знаю, правда ли то или другое, но Наоми в целом очень любимая, вежливая, все её ценят, и иногда она не говорит много, когда не готова к этому, и в этом нет ничего плохого», — сказал Роддик в своём подкасте «Served with Andy Roddick».

Позже Наоми Осака опубликовала пост на личной странице в социальных сетях, в котором извинилась перед Мбоко и поздравила её с победой в Монреале.

Материалы по теме
Наоми Осака извинилась перед Викторией Мбоко и поздравила её с победой в Монреале
Материалы по теме
«Осаке нужно учиться у Карена». Хачанов изумил всех речью после неудачного финала в Канаде
«Осаке нужно учиться у Карена». Хачанов изумил всех речью после неудачного финала в Канаде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android