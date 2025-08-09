Скидки
Гарсия — о завершении карьеры в 31 год: чувствую, что больше не могу, и это нормально

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась о решении завершить карьеру по итогам нынешнего сезона в 31 год.

«Некоторые не понимают и говорят: «О, да ты ещё молодая» и всё такое, но я уже давно в этом деле. У меня были взлёты и падения, я переживала трудные моменты, как с точки зрения уровня и результатов, так и с точки зрения того, каким я была человеком и как много страдала.

Я не хочу играть в теннис просто ради того, чтобы играть. Я была на вершине, и я знаю, что нужно, чтобы там снова оказаться, но у меня нет сил и мотивации на это. Чувствую, что больше не могу, и это нормально. В какой-то момент нужно выбрать другой путь и открыть новую главу своей жизни», — приводит слова Гарсии Tennis.com.

