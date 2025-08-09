Рафаэль Надаль стал отцом во второй раз

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль и его супруга Мария стали родителями во второй раз. Об этом сообщает Ultima Hora.

Мария родила сына в четверг, 7 августа. Мальчика назвали Микель. Отмечается, что, в отличие от рождения первенца, на этот раз Мария перенесла всё гораздо легче и быстрее. Они покинули больницу уже на третий день.

В октябре 2022 года Рафаэль и Мария стали родителями в первый раз. У них родился сын, которого назвали в честь отца — Рафаэль-младший.

Напомним, в октябре 2024 года 39-летний Рафаэль Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру.