Янник Синнер сыграет на турнире ATP-500 в Пекине, который пройдёт в сентябре

Янник Синнер сыграет на турнире ATP-500 в Пекине, который пройдёт в сентябре
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер примет участие в хардовом турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай), который состоится с 25 сентября по 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

В прошлом году Синнер играл в финале турнира в китайской столице. В драматичном матче за титул он уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7). Финал продолжался 3 часа 21 минуту.

В 2023 году Янник Синнер становился чемпионом соревнований в Пекине. В финале он победил россиянина Даниила Медведева — 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

