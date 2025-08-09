«Было и второе свидание». Лейла Фернандес встретилась со своим подписчиком

Финалистка US Open — 2021, 26-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес сходила на свидание со своим подписчиком в соцсетях. Ранее она опубликовала пост в своём аккаунте, в котором предложила подписчикам встретиться в случае одобрения её отца.

«О боже! Я отлично провела время с этим парнем. Он был забавным и милым.

Это немного сложно, потому что мне много парней писали из других стран. Они собирались прилететь, а я не хотела в это ввязываться. Я подождала ещё день, а потом наткнулась на него — его сообщение привлекло моё внимание. Когда я спросила: «Ты видел моё видео?» – он ответил: «Нет!»

Первое сообщение зацепило меня, а потом я немного «посталкерила» его, чтобы убедиться, что он настоящий. Он оказался живым человеком, выглядел мило, и я спросила у семьи и команды, чтобы убедиться, что они не против. Было и второе свидание, мы продолжаем общаться, так что посмотрим», — приводит слова Фернандес Sportskeeda со ссылкой на эфир Tennis Chanell.