«Будто бы никто и не разрывал его на части». Турсунов — об отмене отстранения Вукова

Бывшая 20-я ракетка мира, российский тренер Дмитрий Турсунов высказался об отмене отстранения хорватского специалиста Стефано Вукова, который работает с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

«Ну что, Стефано возвращается. Сколько поддержки прочитал в комментариях об этой новости в разных пабликах. Будто бы никто и не разрывал его на части…

Год назад Лена была третьей в мире и имела все шансы стать первой (при хороших результатах). С тех пор играет вроде неплохо, но на победу в турнирах пока не хватает. Интересно, если сможет вернуть былые позиции.

А вообще было бы интересно послушать мысли всех участников этого сериала лет так через пять. Будут ли они кусать локти или повторили бы всё заново. В любом случае пожелаем удачи. Единственная, кто всерьёз покушалась на гегемонию Швёнтек/Соболенко», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.