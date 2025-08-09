Эмма Радукану поделилась первыми впечатлениями от работы с бывшим тренером Надаля

39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о начале сотрудничества с испанским специалистом Франсиско Ройгом, который ранее тренировал Рафаэля Надаля.

«Всё идёт отлично, мы здесь провели пару дней здесь. Перед тем как приехать сюда, я тренировалась несколько дней в Лондоне. Конечно, у него огромный опыт, и я очень рада начать с ним работать.

Я работаю над улучшением качества своих ударов. Думаю, что именно это нужно против самых лучших соперниц, необходимо совершенствоваться. Я довольно терпелива, поэтому надеюсь, что со временем всё сработает и станет лучше», — приводит слова Радукану Tennis World USA.