Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс: ничто не сравнится с работой в отеле во французском стиле и мощным Wi-Fi

Серена Уильямс: ничто не сравнится с работой в отеле во французском стиле и мощным Wi-Fi
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс показала, как занимается рабочими вопросами в отпуске.

«Заселилась в роскошь и проверяю список дел. Жизнь мамы и Serena Ventures всегда держат меня в тонусе. На мой взгляд, ничто не сравнится с работой в отеле во французском стиле с мягкими простынями и мощным Wi-Fi. Мне понравилось пребывание здесь...» — написала Уильямс на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Уильямс

Фото: Из личного архива Уильямс

Serena Ventures — венчурный фонд, основанный Уильямс в 2014 году. Компания является активным инвестором различных стартапов.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас Серене 43 года, она воспитывает двух дочерей.

Материалы по теме
Фото
Серена Уильямс с дочерьми отправилась в путешествие по семи чудесам света
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android