Серена Уильямс: ничто не сравнится с работой в отеле во французском стиле и мощным Wi-Fi

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс показала, как занимается рабочими вопросами в отпуске.

«Заселилась в роскошь и проверяю список дел. Жизнь мамы и Serena Ventures всегда держат меня в тонусе. На мой взгляд, ничто не сравнится с работой в отеле во французском стиле с мягкими простынями и мощным Wi-Fi. Мне понравилось пребывание здесь...» — написала Уильямс на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Уильямс

Serena Ventures — венчурный фонд, основанный Уильямс в 2014 году. Компания является активным инвестором различных стартапов.

Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас Серене 43 года, она воспитывает двух дочерей.