Стефанос Циципас: если вас правильно понимают, значит, вы недостаточно далеко заходите

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира грек Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост, где поделился размышлениями о жизни.

«Если вас правильно понимают, значит, вы недостаточно далеко заходите», – написал Циципас.

В нынешнем сезоне Стефанос Циципас выиграл один титул на хардовом турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» в 2025 году лучшим результатом грека является выход во второй круг «Ролан Гаррос». На Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне Стефанос потерпел поражение в первом круге. На «Мастерсе» в Цинциннати (США) во втором круге он встретится с Фабианом Марожаном.