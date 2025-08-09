«Больше всего чувствую усталость». Хачанов — о своём состоянии после финала в Торонто

Российский теннисист 12-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал, в каком физическом состоянии находится после финала «Мастерса» в Торонто (Канада). В решающем матче турнира Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

– Наверное, ты чувствуешь коктейли из-за усталости, немного разочарования, но главное – радости?

– Всё сразу. Больше всего, наверное, чуть усталость. Именно из-за того, что финал закончили поздно, пока всё доделали, пока приехали в отель, собирался. Лёг спать в 3:30 утра, наверное, а в 7:15 уже надо было выезжать из отеля и лететь в Цинциннати на самолёте. Помимо того, что был тяжёлый, конечно же, матч, финал и всё такое прочее, думаю, сон – это, наверное, основное. Сейчас немножко в таком состоянии зомби, – сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

Карен Хачанов принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати (США). Он начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где его соперником станет француз Валентен Руае.