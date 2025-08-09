Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Больше всего чувствую усталость». Хачанов — о своём состоянии после финала в Торонто

«Больше всего чувствую усталость». Хачанов — о своём состоянии после финала в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист 12-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал, в каком физическом состоянии находится после финала «Мастерса» в Торонто (Канада). В решающем матче турнира Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3).

Торонто. Финал
08 августа 2025, пятница. 02:45 МСК
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 6 3
6 5 		6 7 7
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

– Наверное, ты чувствуешь коктейли из-за усталости, немного разочарования, но главное – радости?
– Всё сразу. Больше всего, наверное, чуть усталость. Именно из-за того, что финал закончили поздно, пока всё доделали, пока приехали в отель, собирался. Лёг спать в 3:30 утра, наверное, а в 7:15 уже надо было выезжать из отеля и лететь в Цинциннати на самолёте. Помимо того, что был тяжёлый, конечно же, матч, финал и всё такое прочее, думаю, сон – это, наверное, основное. Сейчас немножко в таком состоянии зомби, – сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

Карен Хачанов принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати (США). Он начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где его соперником станет француз Валентен Руае.

Материалы по теме
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android