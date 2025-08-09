Медведев — о поражении в Торонто: ракетки надо собирать в сумку. Зачем оно мне нужно?

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему не стал собирать вещи после поражения от австралийца Алексея Попырина (7:5, 4:6, 4:6) в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада).

— Как твоё состояние, самочувствие, настроение после Торонто, где ты ушёл с корта, забыв сумки, что вызвало очень много реакций?

— На самом деле про сумки, это просто традиция в теннисе, что все забирают свои сумки с корта, это был последний матч, час ночи. Смотрю, там ракетки надо собирать в сумку. Зачем оно мне нужно? Я проиграл, больше матчей нет, я никому не помешаю. Пошёл потом бы сам собрал сумки, но там кто-то за меня собрал, ничего в этом такого не вижу, получилось, все об этом говорят, ничего особенного не было, а так, конечно, после Торонто ощущения были так себе, но ничего, новый турнир, новые ощущения, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.