Карен Хачанов рассказал, насколько ему удалось адаптироваться к хардовому покрытию

Карен Хачанов рассказал, насколько ему удалось адаптироваться к хардовому покрытию
Российский теннисист 12-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал, насколько ему удалось адаптироваться к хардовому покрытию после «Мастерса» в Торонто (Канада).

«Я бы сказал, что до сих пор не привык к хардовому корту. Я шучу (улыбается). Конечно, когда играешь в финале, хочется сделать дело до конца и получить эту вишенку на торте. Но я также отдаю себе отчёт, что была хорошая, даже не неделя, а две недели. У нас эти «Мастерсы» уже идут почти по две недели. Хороший турнир. Если бы мы говорили до начала турнира, какие результаты были бы приемлемыми и хорошими, то я бы сразу же подписался на финал. Поэтому всё относительно. Хорошая неделя, только позитивные эмоции. Готовимся уже к Цинциннати», – сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

Карен Хачанов принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати (США). Он начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где его соперником станет француз Валентен Руае.

