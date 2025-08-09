«Будет приятнее возвращаться сюда». Медведев — об условиях на «Мастерсе» в Цинциннати

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об изменениях на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований россиянин сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.

— Обновлённый турнир, как тебе вообще эти все обновления, как тебе новый корт, цвет и вообще покрытие?

— Да, мне в принципе здесь всегда корты нравились, последние два года немножко было тяжело играть. Одно дело быстро, это в принципе я люблю, но почему-то было тяжело контролировать мячи, а в этом году вроде бы всё нормально, мне нравится. Классно они здесь всё построили, мне и так всегда нравился турнир в Цинциннати, а теперь ещё лучше, поэтому будет приятнее возвращаться сюда, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.