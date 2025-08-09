Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Будет приятнее возвращаться сюда». Медведев — об условиях на «Мастерсе» в Цинциннати

«Будет приятнее возвращаться сюда». Медведев — об условиях на «Мастерсе» в Цинциннати
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об изменениях на «Мастерсе» в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований россиянин сыграет с австралийцем Адамом Уолтоном.

— Обновлённый турнир, как тебе вообще эти все обновления, как тебе новый корт, цвет и вообще покрытие?
— Да, мне в принципе здесь всегда корты нравились, последние два года немножко было тяжело играть. Одно дело быстро, это в принципе я люблю, но почему-то было тяжело контролировать мячи, а в этом году вроде бы всё нормально, мне нравится. Классно они здесь всё построили, мне и так всегда нравился турнир в Цинциннати, а теперь ещё лучше, поэтому будет приятнее возвращаться сюда, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Материалы по теме
«Каждая мелочь идеальна». Теннисисты поражены чудесной реконструкцией турнира в Цинциннати
«Каждая мелочь идеальна». Теннисисты поражены чудесной реконструкцией турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android