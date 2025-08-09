«Вернуться в топ-10». Карен Хачанов рассказал об одной из целей сезона-2025

Российский теннисист 12-я ракетка мира Карен Хачанов поделился мнением о том, насколько для него важно быть в топ-10 рейтинга.

– Ты снова близко к топ-10 рейтинга. Об этом, кстати, упомянул и Шелтон на церемонии в Торонто. Можешь посмотреть на это достижение шире? Как оно выглядит в контексте всей твоей карьеры?

– Конечно же, это важно. Я не раз говорил, что задача всегда стоять как можно выше. Ты ставишь перед собой какие-то цели на краткосрочный период, на долгосрочный период. Одна из них вернуться в топ-10, как мне это удалось в 2023 году, потом была травма на 3,5 месяца и я из него вылетел. Сейчас, спустя два года вновь к этому пришёл. Эти желание и цель стояли. Поэтому не надо на этом останавливаться и всегда хочется, когда ставишь перед собой какие-то цели, если удаётся их добиться, идти к следующим, – сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

После «Мастерса» в Торонто (Канада), где Хачанов проиграл в финале турнира американцу Бену Шелтону (7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7)), он поднялся на четыре строчки в рейтинге АТР. На момент написания новости от 10-го места рейтинга его отделяет 45 очков.