Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова — Швёнтек: россиянка разгромно проиграла первый сет второго круга в Цинциннати

Потапова — Швёнтек: россиянка разгромно проиграла первый сет второго круга в Цинциннати
Комментарии

Сегодня, 9 августа, на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) проходят матчи второго круга. 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова встречается с третьей ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек. После первого сета счёт 6:1 в пользу польской спортсменки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
1 		4
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Счёт личных встреч Потаповой и Швёнтек — 1-0 в пользу Иги. Она обыграла Анастасию в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в прошлом году со счётом 0:6, 0:6 за 40 минут. В 2016 году Потапова победила Швёнтек в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос» (4:6, 6:3, 6:0).

Материалы по теме
Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android