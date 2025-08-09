Потапова — Швёнтек: россиянка разгромно проиграла первый сет второго круга в Цинциннати

Сегодня, 9 августа, на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) проходят матчи второго круга. 45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова встречается с третьей ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек. После первого сета счёт 6:1 в пользу польской спортсменки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч Потаповой и Швёнтек — 1-0 в пользу Иги. Она обыграла Анастасию в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в прошлом году со счётом 0:6, 0:6 за 40 минут. В 2016 году Потапова победила Швёнтек в четвертьфинале юниорского «Ролан Гаррос» (4:6, 6:3, 6:0).