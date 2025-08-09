«Захочет играть — будет». Медведев — об интересе дочери Алисы к теннису

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об интересе его дочери Алисы к теннису.

— Даша недавно выкладывала видео с Алисой, где она с ракеткой по корту бегает. Она уже начала как-то заниматься теннисом, или это только по фану пока, или вообще есть ли у неё интерес к теннису?

— Она пока маленькая, поэтому это так, больше для общего развития. Посмотрим, понравится или нет. Пока, если честно, вроде как средне, но это такой возраст, ещё там ничего не известно, поэтому захочет играть теннис — будет, не захочет — с удовольствием скажу, не надо, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Алиса — старшая дочь в семье Даниила Медведева. Она родилась 14 октября 2022 года. В начале этого года в семье Даниила и его супруги Дарьи появилась на свет вторая девочка, которую назвали Викторией.