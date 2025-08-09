Анастасия Потапова проиграла Иге Швёнтек во втором круге турнира в Цинциннати

45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований она уступила третьей ракетке мира Ига Швёнтек из Польши со счётом 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Швёнтек три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Ига Швёнтек встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.