Анастасия Потапова — Ига Швёнтек, результат матча 9 августа, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Цинциннати

Анастасия Потапова проиграла Иге Швёнтек во втором круге турнира в Цинциннати
Комментарии

45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований она уступила третьей ракетке мира Ига Швёнтек из Польши со счётом 1:6, 4:6.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Швёнтек три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Ига Швёнтек встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
