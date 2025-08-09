Хольгер Руне – о кортах в Цинциннати: стали медленнее, чем год назад

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о состоянии кортов на «Мастерсе» в Цинциннати (США), отметив, что ему будет проще адаптироваться к покрытию, которое используется на турнире в этом сезоне.

«Мяч здесь по-прежнему высоко отскакивает, но в целом корты стали медленнее, чем год назад, и это делает их похожими на корты US Open, хотя отскок всё же чуть ниже. Тем не менее, мне приятно играть матчи на покрытии, сравнимом с тем, на котором мы будем выступать на турнире «Большого шлема» через две недели. Я считаю это отличным.

Год назад корты были очень быстрыми, а в этом году легче адаптироваться к условиям. Здесь сейчас действительно великолепно и мы, теннисисты, счастливы, потому что чувствуем ещё более тёплый приём и в целом нам здесь очень нравится», – приводит слова Руне We Love Tennis.