Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк — Татьяна Мария, результат матча 9 августа, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Цинциннати

Марта Костюк вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Германии Татьяну Марию (41-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:1.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Встреча продолжалась 50 минут. В её рамках Костюк один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Марии ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Марта Костюк сыграет с третьей ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая во втором круге обыграла россиянку Анастасию Потапову.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android