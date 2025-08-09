Марта Костюк вышла в третий круг «тысячника» в Цинциннати
27-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Германии Татьяну Марию (41-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:1.
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Марта Костюк
М. Костюк
Встреча продолжалась 50 минут. В её рамках Костюк один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Марии ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Марта Костюк сыграет с третьей ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая во втором круге обыграла россиянку Анастасию Потапову.
