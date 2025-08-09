Швёнтек — о матче с Потаповой в Цинциннати: чувствовала себя достаточно напряжённой

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свою победу во втором круге «тысячника» в Цинциннати над российской теннисисткой Анастасией Потаповой со счётом 6:1, 6:4.

– Давай поговорим о том, как опасно ты сегодня играла, но стоило только моргнуть — и Анастасия могла вернуться в матч и создать проблемы. Как тебе удалось выйти из сложных ситуаций?

— Я действительно хотела играть стабильно, но в то же время чувствовала себя достаточно напряжённой. Во втором сете была немного нестабильная игра, но в важные моменты я прибавила в уровне и сумела закрыть матч. Первый матч на любом турнире всегда сложный, так что я рада, что у меня будет возможность сыграть ещё один матч здесь, – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Ига Швёнтек встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.