Швёнтек — о матче с Потаповой в Цинциннати: чувствовала себя достаточно напряжённой

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала свою победу во втором круге «тысячника» в Цинциннати над российской теннисисткой Анастасией Потаповой со счётом 6:1, 6:4.
– Давай поговорим о том, как опасно ты сегодня играла, но стоило только моргнуть — и Анастасия могла вернуться в матч и создать проблемы. Как тебе удалось выйти из сложных ситуаций?
— Я действительно хотела играть стабильно, но в то же время чувствовала себя достаточно напряжённой. Во втором сете была немного нестабильная игра, но в важные моменты я прибавила в уровне и сумела закрыть матч. Первый матч на любом турнире всегда сложный, так что я рада, что у меня будет возможность сыграть ещё один матч здесь, – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Ига Швёнтек встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
- 9 августа 2025
