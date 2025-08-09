Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова — Аои Ито, результат матча 9 августа, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Цинциннати

Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати
Комментарии

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она проиграла представительнице Японии Аои Ито (94-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:4, 4:6.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Аои Ито
Япония
Аои Ито
А. Ито

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Ито три эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Аои Ито встретится с победительницей матча Мэдисон Киз (США) — Ева Лис (Германия).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Анастасия Потапова проиграла Иге Швёнтек во втором круге турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android