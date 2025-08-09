Роман Сафиуллин проиграл Хольгеру Руне во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
80-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга датскому теннисисту Хольгеру Руне, занимающему девятую строчку рейтинга АТР, со счётом 5:7, 6:7 (5:7).
Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Хольгер Руне
Х. Руне
Матч продлился 1 час 59 минут. За время игры Руне выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Роман Сафиуллин выполнил два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх за матч.
В третьем круге турнира в Цинциннати Хольгер Руне сыграет с победителем встречи между американцем Алексом Михельсеном и французским теннисистом Корентеном Муте.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2025
-
20:54
-
20:48
-
20:19
-
20:09
-
19:53
-
19:34
-
19:24
-
18:58
-
18:37
-
18:23
-
18:04
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
15:52
-
15:40
-
15:25
-
15:13
-
14:49
-
14:31
-
14:11
-
14:05
-
13:48
-
13:40
-
13:24
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
12:46
-
12:33
-
12:24
-
12:20
-
12:14
-
12:00
-
11:42