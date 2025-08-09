Роман Сафиуллин проиграл Хольгеру Руне во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

80-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга датскому теннисисту Хольгеру Руне, занимающему девятую строчку рейтинга АТР, со счётом 5:7, 6:7 (5:7).

Матч продлился 1 час 59 минут. За время игры Руне выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Роман Сафиуллин выполнил два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх за матч.

В третьем круге турнира в Цинциннати Хольгер Руне сыграет с победителем встречи между американцем Алексом Михельсеном и французским теннисистом Корентеном Муте.