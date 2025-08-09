Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин – Хольгер Руне, результат матча 9 августа 2025, счет 0:2, 2-й круг Мастерса в Цинциннати

Роман Сафиуллин проиграл Хольгеру Руне во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

80-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга датскому теннисисту Хольгеру Руне, занимающему девятую строчку рейтинга АТР, со счётом 5:7, 6:7 (5:7).

Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		7 7
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Матч продлился 1 час 59 минут. За время игры Руне выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Роман Сафиуллин выполнил два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх за матч.

В третьем круге турнира в Цинциннати Хольгер Руне сыграет с победителем встречи между американцем Алексом Михельсеном и французским теннисистом Корентеном Муте.

Материалы по теме
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android