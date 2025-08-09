Музетти в трёх сетах проиграл Бонзи во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга французскому теннисисту Бенжамену Бонзи (63-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (4:7)

Матч продлился 2 часа 49 минут. За время игры Музетти выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 из 14 брейк-пойнтов. Бенжамен Бонзи выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми за матч.

В третьем круге турнира в Цинциннати Бенжамен Бонзи сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и венгром Фабианом Марожаном.