Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лоренцо Музетти – Бенджамен Бонзи, результат матча 9 августа 2025, счет 1:2, 2-й круг Мастерса в Цинциннати

Музетти в трёх сетах проиграл Бонзи во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга французскому теннисисту Бенжамену Бонзи (63-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (4:7)

Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7 7
7 		4 6 4
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продлился 2 часа 49 минут. За время игры Музетти выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 из 14 брейк-пойнтов. Бенжамен Бонзи выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми за матч.

В третьем круге турнира в Цинциннати Бенжамен Бонзи сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и венгром Фабианом Марожаном.

Материалы по теме
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android