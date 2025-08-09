Музетти в трёх сетах проиграл Бонзи во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга французскому теннисисту Бенжамену Бонзи (63-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (4:7)
Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|4
|6 4
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Матч продлился 2 часа 49 минут. За время игры Музетти выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 из 14 брейк-пойнтов. Бенжамен Бонзи выполнил 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми за матч.
В третьем круге турнира в Цинциннати Бенжамен Бонзи сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и венгром Фабианом Марожаном.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2025
-
22:29
-
22:05
-
21:17
-
21:16
-
20:54
-
20:48
-
20:19
-
20:09
-
19:53
-
19:34
-
19:24
-
18:58
-
18:37
-
18:23
-
18:04
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
15:52
-
15:40
-
15:25
-
15:13
-
14:49
-
14:31
-
14:11
-
14:05
-
13:48
-
13:40
-
13:24
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
12:46
-
12:33
-
12:24