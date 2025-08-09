Каспер Рууд неожиданно проиграл Риндеркнешу в стартовом матче «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга французу Артуру Риндеркнешу (70-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6.
Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|2
|
|6
|6
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Матч продлился 2 часа 40 минут. За время игры Риндеркнеш выполнил 13 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и смог реализовать четыре брейк-пойнта из четырёх. Каспер Рууд сделал восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти за матч.
В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Артур Риндеркнеш сыграет с победителем встречи между аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри и канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2025
-
20:54
-
20:48
-
20:19
-
20:09
-
19:53
-
19:34
-
19:24
-
18:58
-
18:37
-
18:23
-
18:04
-
17:48
-
17:46
-
17:40
-
15:52
-
15:40
-
15:25
-
15:13
-
14:49
-
14:31
-
14:11
-
14:05
-
13:48
-
13:40
-
13:24
-
13:15
-
13:08
-
13:05
-
12:46
-
12:33
-
12:24
-
12:20
-
12:14
-
12:00
-
11:42