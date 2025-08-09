Каспер Рууд неожиданно проиграл Риндеркнешу в стартовом матче «Мастерса» в Цинциннати

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга французу Артуру Риндеркнешу (70-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6.

Матч продлился 2 часа 40 минут. За время игры Риндеркнеш выполнил 13 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и смог реализовать четыре брейк-пойнта из четырёх. Каспер Рууд сделал восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Артур Риндеркнеш сыграет с победителем встречи между аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри и канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.