Каспер Рууд – Артур Риндеркнеш, результат матча 9 августа 2025, счет 1:2, 2-й круг Мастерса в Цинциннати

Каспер Рууд неожиданно проиграл Риндеркнешу в стартовом матче «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), уступив в матче второго круга французу Артуру Риндеркнешу (70-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 2:6.

Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 5 		6 6
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Матч продлился 2 часа 40 минут. За время игры Риндеркнеш выполнил 13 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и смог реализовать четыре брейк-пойнта из четырёх. Каспер Рууд сделал восемь эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Артур Риндеркнеш сыграет с победителем встречи между аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри и канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

