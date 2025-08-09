Скидки
«Это мог бы быть Федерер». Медведев — о своих самых неудобных соперниках

«Это мог бы быть Федерер». Медведев — о своих самых неудобных соперниках
Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своих самых неприятных соперниках в туре. Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик назвал россиянина самым неудобным игроком.

— Саша Бублик недавно говорил, что ты для него самый неприятный игрок. Есть ли для тебя такой игрок?
— Одного, наверное, нет. Есть много различных игроков, которые могут быть неприятными. Допустим, Попырин, он всегда против меня хорошо играет, но можно много их найти, поэтому одного, наверное, не будет. Думаю, это мог бы быть Роджер Федерер, но, к сожалению, когда я с ним играл, ещё не был на том уровне, на котором я нахожусь, ну не сейчас, а находился год назад, поэтому не могу об этом точно сказать, но, возможно, это был бы Роджер, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

