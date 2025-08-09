Томми Пол вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира Педро Мартинеса-Портеро (66-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 19:45 МСК
Матч продлился 1 час 32 минуты. За время игры Томми Пол выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 4 брейк-пойнта из 10. Педро Мартинес-Портеро не смог сделать за матч ни одного эйса, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов.
В третьем круге турнира в Цинциннати Томми Пол сыграет с победителем встречи между чешским теннисистом Томашем Махачем и французом Адриано Маннарино.
