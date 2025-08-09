Даниил Медведев: учился в МГИМО на экономике. Люблю всё, что связано с математикой

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какую специальность он бы выбрал, если бы сейчас поступал в университет.

— Сейчас в России время зачисления в университеты. Давай представим, если бы ты сейчас поступал, на кого бы ты поступал?

— Я учился в МГИМО на экономике, там, по-моему, называлась прикладная экономика и коммерция, если не ошибаюсь.

— Поменял бы что-то или нет?

— Нет, мне кажется… В принципе, я люблю всё, что связано с математикой. Экономика — это не совсем математика, но, в принципе, близко, поэтому думаю, что мне бы это подошло, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.