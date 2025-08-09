Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: учился в МГИМО на экономике. Люблю всё, что связано с математикой

Даниил Медведев: учился в МГИМО на экономике. Люблю всё, что связано с математикой
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какую специальность он бы выбрал, если бы сейчас поступал в университет.

— Сейчас в России время зачисления в университеты. Давай представим, если бы ты сейчас поступал, на кого бы ты поступал?
— Я учился в МГИМО на экономике, там, по-моему, называлась прикладная экономика и коммерция, если не ошибаюсь.

— Поменял бы что-то или нет?
 — Нет, мне кажется… В принципе, я люблю всё, что связано с математикой. Экономика — это не совсем математика, но, в принципе, близко, поэтому думаю, что мне бы это подошло, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Материалы по теме
«Это мог бы быть Федерер». Медведев — о своих самых неудобных соперниках
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android