Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас – Фабиан Марожан, результат матча 9 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг Мастерса в Цинциннати

Стефанос Циципас пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира венгра Фабиана Марожана (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Матч продлился 1 час 25 минут. За время игры Циципас выполнил девять подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Фабиан Марожан сделал за матч два эйса, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

В третьем круге турнира в Цинциннати Стефанос Циципас сыграет с французским теннисистом Бенджаменом Бонзи.

Материалы по теме
Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android