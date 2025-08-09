Стефанос Циципас пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати
29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира венгра Фабиана Марожана (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.
Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 21:00 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Матч продлился 1 час 25 минут. За время игры Циципас выполнил девять подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Фабиан Марожан сделал за матч два эйса, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.
В третьем круге турнира в Цинциннати Стефанос Циципас сыграет с французским теннисистом Бенджаменом Бонзи.
