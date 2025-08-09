Стефанос Циципас пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в стартовом матче турнира венгра Фабиана Марожана (51-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Матч продлился 1 час 25 минут. За время игры Циципас выполнил девять подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх. Фабиан Марожан сделал за матч два эйса, допустил пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

В третьем круге турнира в Цинциннати Стефанос Циципас сыграет с французским теннисистом Бенджаменом Бонзи.