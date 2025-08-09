Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в американском Цинциннати

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в матче второго круга колумбийского теннисиста Даниэля-Элаи Галана (144-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Матч продлился 1 час 1 минуту. За время игры Синнер сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Даниэль-Элаи Галан сделал за матч пять эйсов, допустив при этом две двойные ошибки и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В третьем круге турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем встречи между аргентинцем Себастьяном Баэсом и канадским теннисистом Габриэлем Диалло.