Янник Синнер – Даниэль Элаи-Галан, результат матча 9 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг Мастерса в Цинциннати

Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в американском Цинциннати
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), обыграв в матче второго круга колумбийского теннисиста Даниэля-Элаи Галана (144-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 21:35 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Даниэль-Элаи Галан
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан

Матч продлился 1 час 1 минуту. За время игры Синнер сделал шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и смог реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Даниэль-Элаи Галан сделал за матч пять эйсов, допустив при этом две двойные ошибки и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В третьем круге турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем встречи между аргентинцем Себастьяном Баэсом и канадским теннисистом Габриэлем Диалло.

