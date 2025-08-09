Медведев рассказал, какой элемент техники взял бы из теннисного арсенала Иги Швёнтек

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой бы элемент техники он взял у шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек в свой теннисный арсенал.

«Прежде всего я хотел бы перенять победы, но это уже не относится к технике игры, правда? (Смеётся.) Но, может быть, мы с Игой похожи в одном, и она делает это определённо лучше меня — это умение попадать в мяч, как она сама говорит, почему у нас иногда бывает эта «прицельная» техника? Потому что самое главное — просто положить мяч в корт. Иногда мяч вылетает с корта или что-то не так, и ты пытаешься сделать всё, что можешь. Ига — лучшая, когда она в своей зоне: она не промахивается и может очень сильно бить. Вот что я бы хотел перенять — способность никогда не промахиваться и точно класть мяч в углы», – сказал Медведев в студии Tennis Channel.

Даниил Медведев принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати. Он начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, в котором его соперником станет австралийский теннисист Адам Уолтон.