Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев рассказал, какой элемент техники взял бы из теннисного арсенала Иги Швёнтек

Медведев рассказал, какой элемент техники взял бы из теннисного арсенала Иги Швёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какой бы элемент техники он взял у шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» польки Иги Швёнтек в свой теннисный арсенал.

«Прежде всего я хотел бы перенять победы, но это уже не относится к технике игры, правда? (Смеётся.) Но, может быть, мы с Игой похожи в одном, и она делает это определённо лучше меня — это умение попадать в мяч, как она сама говорит, почему у нас иногда бывает эта «прицельная» техника? Потому что самое главное — просто положить мяч в корт. Иногда мяч вылетает с корта или что-то не так, и ты пытаешься сделать всё, что можешь. Ига — лучшая, когда она в своей зоне: она не промахивается и может очень сильно бить. Вот что я бы хотел перенять — способность никогда не промахиваться и точно класть мяч в углы», – сказал Медведев в студии Tennis Channel.

Даниил Медведев принимает участие в розыгрыше «Мастерса» в Цинциннати. Он начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, в котором его соперником станет австралийский теннисист Адам Уолтон.

Материалы по теме
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android