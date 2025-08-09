Скидки
Мэдисон Киз — Ева Лис, результат матча 9 августа, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Цинциннати

Мэдисон Киз обыграла Еву Лис во втором круге турнира в Цинциннати
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Германии Еву Лис (62-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 21:10 МСК
Ева Лис
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 6 1
1 		6 7 7
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Лис ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Киз 10 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Мэдисон Киз встретится с японской теннисисткой Аои Ито, которая во втором круге обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Комментарии
