Мэдисон Киз обыграла Еву Лис во втором круге турнира в Цинциннати
Шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Германии Еву Лис (62-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (7:1).
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 21:10 МСК
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|6 1
|
|6
|7 7
Мэдисон Киз
М. Киз
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Лис ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Киз 10 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Мэдисон Киз встретится с японской теннисисткой Аои Ито, которая во втором круге обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.
