Мэдисон Киз обыграла Еву Лис во втором круге турнира в Цинциннати

Шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Германии Еву Лис (62-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Лис ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Киз 10 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Мэдисон Киз встретится с японской теннисисткой Аои Ито, которая во втором круге обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову.