Швёнтек — об участии в миксте US Open: думала, что соглашаюсь на выставочный турнир

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему согласилась принять участие в миксте US Open – 2025 в паре с норвежским теннисистом Каспером Руудом.

«Когда Каспер меня пригласил, я думала, что соглашаюсь на что-то вроде тай-брейка до 10 очков — типа выставочного турнира, лёгкого формата (улыбается). Потом поняла, что это гораздо интереснее. Каспер — отличный парень, так что, конечно, я согласилась. А когда осознала, во что ввязалась, подумала: «Да это же ещё лучше!» – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.

Микст US Open – 2025 пройдёт с 19 по 20 августа. В этом году в соревнованиях примут участие почти все игроки, занимающие ведущие места в рейтингах ATP и WTA.