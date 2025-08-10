«Там очень красиво». Медведев назвал лучшее место, где можно отключиться от всего

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал лучшее для себя место, где можно отключиться от тенниса.

— Вопрос от Алькараса. Он не знал, кому будет, он спросил, какое лучшее место для того, чтобы отключиться?

— Поскольку это Карлос, скажу Ибица, потому что он любит туда ездить.

— А для тебя?

— Для меня Мальдивы, наверное. Там очень красиво, хороший пляж, делать там в принципе нечего. Можно там снорклить и всё такое, но, скажем так, всё равно это не мегаполис, где нужно всё время о чем-то думать, поэтому Мальдивы, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Даниил Медведев выступит на «Мастерсе» в Цинциннати, где во втором круге встретится с австралийцем Адамом Уолтоном.