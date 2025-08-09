Людмила Самсонова проиграла 125-й ракетке мира на старте «тысячника» в Цинциннати
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она проиграла американке Тэйлор Таунсенд (125-я в рейтинге) со счётом 2:6, 4:6.
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Самсонова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Таунсенд девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В третьем круге соревнований Тэйлор Таунсенд сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.
