Людмила Самсонова — Тэйлор Таунсенд, результат матча 9 августа, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Цинциннати

Людмила Самсонова проиграла 125-й ракетке мира на старте «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она проиграла американке Тэйлор Таунсенд (125-я в рейтинге) со счётом 2:6, 4:6.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 22:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Самсонова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Таунсенд девять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В третьем круге соревнований Тэйлор Таунсенд сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

