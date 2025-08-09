Скидки
«Я это обожаю». Швёнтек рассказала, что взяла бы из игры Медведева в свой арсенал

Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какой элемент игры взяла бы в свой теннисный арсенал у российского теннисиста Даниила Медведева.

«Я бы сказала — подачу, конечно, потому что я не всегда была лучшей в этом, а Даня очень любит свою подачу, так что, наверное, её. Всегда считала Даниила человеком, который выигрывает много очков благодаря подаче.

И ещё взяла бы его умение менять позиции на приёме. Я недавно начала играть приём чуть дальше от линии, не так далеко, как Даня, но немного дальше. Мне нравится, как он может играть плоско, добавлять вращение и при этом отбивать мяч глубоко, даже находясь далеко от линии. Я это обожаю», – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.

