Ига Швёнтек в матче с Анастасией Потаповой одержала 300-ю победу на уровне WTA
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла 300-й матч на уровне WTA. Это ей удалось за 372 матча – меньшее количество игр провела только 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс (360).
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Анастасия Потапова
А. Потапова
Свою 300-ю победу Ига одержала в матче второго круга на «тысячнике» в Цинциннати (США), где она обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:1, 6:4. В третьем круге соревнований Швёнтек встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующая чемпионка соревнований — Арина Соболенко.
