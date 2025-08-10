Ига Швёнтек в матче с Анастасией Потаповой одержала 300-ю победу на уровне WTA

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек выиграла 300-й матч на уровне WTA. Это ей удалось за 372 матча – меньшее количество игр провела только 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс (360).

Свою 300-ю победу Ига одержала в матче второго круга на «тысячнике» в Цинциннати (США), где она обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:1, 6:4. В третьем круге соревнований Швёнтек встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующая чемпионка соревнований — Арина Соболенко.