«Это могло бы стать нашей местью». Медведев – об участии в миксте на US Open с Андреевой

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил принять участие в миксте US Open – 2025 в паре с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

«Думаю, все были так удивлены, что на турнире появился такой вариант микста, так что все быстро искали партнёров. С Миррой мы могли бы таким образом подготовиться к Олимпийским играм. Прошлая Олимпиада были для нас тяжёлой, так что это могло бы стать нашей местью (улыбается)», – сказал Медведев в студии Tennis Channel.

На Олимпийских играх – 2024 в Париже Даниил Медведев и Мирра Андреева проиграли в матче первого круга итальянскому дуэту Сара Эррани/Андреа Вавассори (3:6, 2:6).

Комментарии
