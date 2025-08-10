Скидки
Теннис

Эмма Радукану — Ольга Данилович, результат матча 9 августа, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Цинциннати

Эмма Радукану вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович со счётом 6:3, 6:2.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 22:45 МСК
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Радукану шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Данилович один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
