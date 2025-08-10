Эмма Радукану вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати
Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович со счётом 6:3, 6:2.
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 22:45 МСК
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Эмма Радукану
Э. Радукану
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Радукану шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Данилович один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).
