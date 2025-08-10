Эмма Радукану вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

Чемпионка US Open — 2021, 39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. В её рамках Радукану шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Данилович один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия).