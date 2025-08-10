Екатерина Александрова с победы стартовала на «тысячнике» в Цинциннати

16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сун со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Александрова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Сун пять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Екатерина Александрова сыграет с австралийской теннисисткой Майей Джойнт.