Екатерина Александрова с победы стартовала на «тысячнике» в Цинциннати
16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сун со счётом 6:4, 6:2.
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:05 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Лулу Сун
Л. Сун
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Александрова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Сун пять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Екатерина Александрова сыграет с австралийской теннисисткой Майей Джойнт.
Комментарии
