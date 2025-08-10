Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова — Лулу Сун, результат матча 9 августа, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Цинциннати

Екатерина Александрова с победы стартовала на «тысячнике» в Цинциннати
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она обыграла представительницу Новой Зеландии Лулу Сун со счётом 6:4, 6:2.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Лулу Сун
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Александрова семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Сун пять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге соревнований в Цинциннати Екатерина Александрова сыграет с австралийской теннисисткой Майей Джойнт.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Людмила Самсонова проиграла 125-й ракетке мира на старте «тысячника» в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android