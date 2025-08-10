Синнер — об отдыхе после Уимблдона: без тенниса провёл 10 дней

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что не брал ракетку в руки во время отдыха после победы на Уимблдоне-2025. В финале турнира он обыграл испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

«Без тенниса провёл 10 дней. Когда я был помоложе, пару лет назад, я никогда не хотел убирать ракетку из рук. А теперь при любой возможности откладываю её. Потому что потом у меня появляется ещё больше любви к спорту и игре, а также благодарности за то, что могу вернуться и снова чувствовать себя хорошо. Я люблю этот спорт, люблю идти на жертвы ради него и люблю людей, которые меня окружают. Так что это хорошее сочетание многих-многих вещей», – сказал Синнер в студии Tennis Channel.

Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). За право выйти в четвёртый круг соревнований он сыграет с канадским теннисистом Габриэлем Диалло.