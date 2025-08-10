Диана Шнайдер поделилась фото с Фрэнсисом Тиафо в банданах

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в социальных сетях поделилась фото с 14-м номером мирового рейтинга американцем Фрэнсисом Тиафо с тренировочного корта в банданах.

Фото: Из личного архива Дианы Шнайдер

Диана Шнайдер и Фрэнсис Тиафо выступают на турнире в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований Диана играет с китаянкой Юань Юэ, а Фрэнсис с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В мужском одиночном разряде — лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.