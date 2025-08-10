Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всё должно быть почти идеально». Синнер рассказал, какие элементы игры старается улучшить

«Всё должно быть почти идеально». Синнер рассказал, какие элементы игры старается улучшить
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, над какими элементами игры он старается работать, чтобы улучшить их.

– В последнее время ты чаще атакуешь у сетки. Как ты считаешь, какие ещё элементы игры ты можешь улучшить?
— Подача. Мне кажется, что моя подача становится лучше, но я всё ещё думаю, что есть процент, который мы можем улучшить. Игра у сетки, попытки выходить вперёд после укороченных, стараться смотреть, что происходит на другой стороне корта. И в целом — разнообразие игры.

Мы очень много работаем и в зале физически. Нужно быть готовым к любой ситуации на корте, потому что все играют в отличный теннис. И если ты чуть-чуть сбавишь, если играешь не на 100%, а, скажем, на 98%, эти 2% могут сыграть очень большую роль. Так что всё должно быть почти идеально, – сказал Синнер в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android