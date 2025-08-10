«Всё должно быть почти идеально». Синнер рассказал, какие элементы игры старается улучшить

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, над какими элементами игры он старается работать, чтобы улучшить их.

– В последнее время ты чаще атакуешь у сетки. Как ты считаешь, какие ещё элементы игры ты можешь улучшить?

— Подача. Мне кажется, что моя подача становится лучше, но я всё ещё думаю, что есть процент, который мы можем улучшить. Игра у сетки, попытки выходить вперёд после укороченных, стараться смотреть, что происходит на другой стороне корта. И в целом — разнообразие игры.

Мы очень много работаем и в зале физически. Нужно быть готовым к любой ситуации на корте, потому что все играют в отличный теннис. И если ты чуть-чуть сбавишь, если играешь не на 100%, а, скажем, на 98%, эти 2% могут сыграть очень большую роль. Так что всё должно быть почти идеально, – сказал Синнер в студии Tennis Channel.