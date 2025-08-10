Скидки
Синнер — о миксте на US Open: составы просто потрясающие, в каждой паре отличные игроки

Синнер — о миксте на US Open: составы просто потрясающие, в каждой паре отличные игроки
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём участии в миксте на US Open – 2025, отметив, что ранее никогда не играл в подобных турнирах.

«Надеюсь, это будет весело, я почти уверен, что так будет. Составы просто потрясающие, в каждой паре отличные игроки. Для меня честь и радость быть среди них. Конечно, мы постараемся показать всё, на что способны. Я давно не играл в парном разряде, а в миксте — вообще никогда. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет, но в то же время жду этого и надеюсь, что мы получим хорошее удовольствие от игры», – сказал Синнер в студии Tennis Channel.

Микст US Open – 2025 пройдёт с 19 по 20 августа. В 2025 году в турнире примут участие почти все игроки, занимающие верхние места в рейтингах ATP и WTA.

Материалы по теме
«Всё должно быть почти идеально». Синнер рассказал, какие элементы игры старается улучшить
