Жоао Фонсека одолел Давидович-Фокину на отказе и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати

18-я ракетка мира 26-летний испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он уступил на отказе 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (52-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 4:5.
Встреча продолжалась 1 часа 40 минут. В её рамках Давидович-Фокина семь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фонсеки семь эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Отметим, во втором сете испанец вёл в счёте со счётом 4:0, но вскоре проиграл пять геймов подряд, после чего объявил, что почувствовал себя плохо и снялся с соревнований.
За выход в 1/8 финала Фонсека поспорит с победителем матча Теренс Атман (Франция) — Флавио Коболли (Италия).
Самые необычные теннисные матчи:
