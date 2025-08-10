Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алехандро Давидович-Фокина — Жоао Фонсека, результат матча 10 августа 2025, счёт 1:2 отказ, 2-й круг турнира Мастерса в Цинциннати

Жоао Фонсека одолел Давидович-Фокину на отказе и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира 26-летний испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во втором круге он уступил на отказе 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке (52-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 4:5.

Цинциннати (м). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:55 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 7 		4
6 4 		5
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Встреча продолжалась 1 часа 40 минут. В её рамках Давидович-Фокина семь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фонсеки семь эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Отметим, во втором сете испанец вёл в счёте со счётом 4:0, но вскоре проиграл пять геймов подряд, после чего объявил, что почувствовал себя плохо и снялся с соревнований.

За выход в 1/8 финала Фонсека поспорит с победителем матча Теренс Атман (Франция) — Флавио Коболли (Италия).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Томми Пол вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Самые необычные теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android