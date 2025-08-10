Скидки
Главная Теннис Новости

Юань Юэ — Диана Шнайдер, результат матча 10 августа 2025, счёт 2:1, 2-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Диана Шнайдер проиграла 98-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она проиграла китаянке Юань Юэ со счётом 4:6, 6:1, 3:6.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:30 МСК
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 3
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Шнайдер сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Юэ три подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге турнира в Цинциннати Юэ встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

