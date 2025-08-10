Диана Шнайдер проиграла 98-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она проиграла китаянке Юань Юэ со счётом 4:6, 6:1, 3:6.
Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:30 МСК
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Шнайдер сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Юэ три подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнтов из 13.
В следующем круге турнира в Цинциннати Юэ встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
