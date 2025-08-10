Скидки
Елена Рыбакина — Рената Сарасуа, результат матча 10 августа 2025, счёт 2:1, 2-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

Елена Рыбакина с победы в непростом матче стартовала на «тысячнике» в Цинциннати
10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований Елена обыграла в трёх сетах 70-й номер рейтинга мексиканскую спортсменку Ренату Сарасуа со счётом 4:6, 6:0, 7:5.

Цинциннати (ж). 2-й круг
09 августа 2025, суббота. 23:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		0 5
         
Рената Сарасуа
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Казахстанская спортсменка в этой встрече сделала 14 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей противостояния, где в эти минуты сошлись 19-летняя американская теннисистка Клерви Нгуну (211) и 29-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс (22).

