Елена Рыбакина с победы в непростом матче стартовала на «тысячнике» в Цинциннати

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований Елена обыграла в трёх сетах 70-й номер рейтинга мексиканскую спортсменку Ренату Сарасуа со счётом 4:6, 6:0, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Казахстанская спортсменка в этой встрече сделала 14 подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей противостояния, где в эти минуты сошлись 19-летняя американская теннисистка Клерви Нгуну (211) и 29-летняя представительница Бельгии Элисе Мертенс (22).
