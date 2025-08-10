Анна Калинская в трёх сетах одолела Питон Стирнс и вышла в 3-й круг турнира в Цинциннати

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге соревнований Анна обыграла в трёх сетах 53-й номер рейтинга американскую спортсменку Питон Стирнс со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 35 минут. Российская спортсменка в этой встрече сделала семь подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В следующем круге Калинская сыграет с победительницей противостояния, где в эти минуты сошлись 29-летняя французская теннисистка Леолия Жанжан (95) и 23-летняя представительница США Аманда Анисимова (8).
