Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Маркета Вондроушова, результат матча 10 августа 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Соболенко обыграла Вондроушову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 6:1.

Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Соболенко встретится с британкой Эммой Радукану.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

Комментарии
