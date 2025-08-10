Соболенко обыграла Вондроушову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Соболенко встретится с британкой Эммой Радукану.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.