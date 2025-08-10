Соболенко обыграла Вондроушову и вышла в третий круг турнира в Цинциннати
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 7:5, 6:1.
Цинциннати (ж). 2-й круг
10 августа 2025, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 12.
В следующем круге Соболенко встретится с британкой Эммой Радукану.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
